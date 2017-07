Zomervakantie begint voor 1 miljoen mensen

De zomervakantie komt eraan. Zaterdag verwacht de ANWB de eerste vakantiedrukte. Ruim één miljoen mensen in Midden-Nederland zijn dan vrij. De week erna is de regio Zuid aan de beurt. De grootste verkeersdrukte wordt pas eind juli verwacht, als in heel Nederland de scholen dicht zijn.

Frankrijk, Duitsland en Italië zijn volgens de ANWB de populairste vakantiebestemmingen. De verkeersorganisatie verwacht veel verkeer op weg naar het zuiden, omdat ook een deel van België vanaf komend weekend op vakantie gaat. In Duitsland moeten vakantiegangers rekening houden met wegwerkzaamheden.

Op Schiphol wordt het vanaf vrijdag al dringen. De luchthaven zet de komende twee maanden extra personeel in om de stroom vakantiegangers in goede banen te leiden.