Zomertijd ingegaan, klok uur vooruit

In de nacht van zaterdag op zondag is de zomertijd weer ingegaan. Om 02.00 is de klok één uur vooruit gezet. Het ezelsbruggetje luidt dan ook: voorjaar - klok vooruit.

Het lijkt erop dat er uiteindelijk wel een eind komt aan het halfjaarlijkse verzetten van de klok. Een meerderheid van het Europees Parlement wil ervan af, en wel in 2021 al. De EU-lidstaten kunnen zelf bepalen of zij daarna permanent op zomer- of wintertijd overschakelen, maar het parlement heeft een uitstelclausule aangenomen om te voorkomen dat er een wirwar aan verschillende tijden ontstaat.

Met het ingaan van de zomertijd is het ’s ochtends langer donker, maar in de avond langer licht. Dat kan ertoe leiden dat we ’s avonds minder stroom verbruiken omdat de lichten pas later aan hoeven.

Bij het ingaan van de zomertijd slapen we een uur korter. Veel mensen zeggen fysiek last te hebben van het verschuiven van de tijd: het verstoort de biologische klok. Bij de een duurt die ontregeling langer dan bij de ander. De wintertijd is eigenlijk de ‘normale’ tijd.