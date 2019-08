Zomerse warmte keert terug

Aan het eind van de komende week gaat het kwik omhoog en volgend weekend wordt het weer zomers warm in Nederland, verwacht Weerplaza. Dan is het in hele land zeker 25 graden, in het zuidoosten mogelijk tegen de 30 graden.

In de loop van de week komt een zuidelijke stroming op gang die warme lucht naar ons land voert. Daardoor kan het in het zuidoosten donderdag al 25 graden worden.

Zo heet als eind juli wordt het niet meer, verwacht Weerplaza. „Dat komt doordat er inmiddels weer aardig wat regen is gevallen. De grond is minder dor en uitgedroogd. Verder is de zon minder krachtig, we zijn verder van de langste dag verwijderd”, zegt meteoroloog Ben Lankamp.

