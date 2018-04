Zomerse temperaturen aan begin van de lente

De lente is nog maar net begonnen, maar de temperaturen zijn zomers. Weerbureaus voorzien voor donderdag records. Volgens Weerplaza wordt het verbreken van de landelijke recordtemperatuur voor 19 april „een makkie”. Het record staat nu nog op 25,2 graden, gemeten in 1988.

In het zuidoosten kan de temperatuur donderdag oplopen tot 28 graden, verwacht het KNMI, dat ook vaststelt dat het „uitzonderlijk warm wordt voor de tijd van het jaar”. Wie verkoeling zoekt kan het beste naar de kust gaan, waar het in de loop van de middag afkoelt door een aanlandige wind. Op de Wadden wordt het maximaal 22 graden. Het zeewater is overigens nog ijskoud: zo’n 8 graden. Zwemmen kan daarom nog riskant zijn.

Volgens Weeronline kan de temperatuur in Oost-Brabant en Noord-Limburg zelfs oplopen tot 30 graden. Dat geldt als „tropisch warm”. Normaal gesproken is het half april tussen de 11 en 14 graden.

Lokaal kan de temperatuur woensdag al boven de 25 graden uitkomen. Als dat gebeurt, is de eerste zomerse dag van dit jaar een feit. Een dag is voor meteorologen ‘zomers’ als de temperatuur boven de 25 graden uitkomt.