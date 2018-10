Zomerse hitte volgt op recordwarme nacht

Het is een uitzonderlijk warme 13 oktober. Afgelopen nacht is het zeer zacht geweest met een minimum van 14,3 graden in Ell (Noord-Limburg) tot 17,6 langs de kust. Sinds het begin van de metingen is dat op deze dag nog nooit voorgekomen. Vanmiddag bereikt het kwik op veel plaatsen ook nog de zomerse waarde van 25 graden en daarmee wordt ook een datumrecord gebroken.

Vrijdag 12 oktober zijn ook diverse dagrecords gesneuveld. De maximumtemperatuur liep uiteen van 18,3 graden op de Wadden tot 25,7 in Arcen. De oude dagrecords stamden op de meeste plaatsen nog uit 1990 en 2005 met maxima van 18,2 tot 23,8 graden.

Zaterdag piekt de nazomer en gaan er veel dagrecords aan diggelen. Nog nooit is het zo laat in oktober nog zomers warm geweest. De maxima lopen vanmiddag uiteen van 24 graden langs de kust tot 27 in het zuidoosten en oosten van het land.