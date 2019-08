Zomer kende superhittegolf, tornado en vorst

De zomer van 2019 was droog en warm, maar niet de allerwarmste ooit. Volgens Weeronline is deze zomer de op twee na warmste sinds 1901, met een gemiddelde temperatuur van 18,5 graden. Normaal ligt de temperatuur rond de 17 graden. Voor weerkundigen eindigt de zomer op 31 augustus.

Deze zomer werd gekenmerkt door drie bijzonder hete perioden die resulteerden in regionale hittegolven en zelfs een regionale superhittegolf. Op elf dagen werd het met temperaturen boven de 30 graden tropisch warm. Zo werd het op 24, 25 en 26 juli warmer dan ooit. Het nationale warmterecord van 38,6 graden uit 1944 in Warnsveld werd verpulverd. Gilze en Rijen noteerde met 40,7 graden de hoogste temperatuur en is voorlopig de nieuwe recordhouder.

Niet alleen de hitte maar ook de kou zorgde voor records. Zo tikte de thermometer in Twente -1,6 graden aan op 4 juli. Sinds de start van de temperatuurmetingen op klomphoogte in 1971 werd niet eerder zo’n lage temperatuur gemeten in juli.

Noodweer was er ook deze zomer, met hevig onweer en overlast door extreme regenval in een vaak kort tijdsbestek. Verder kreeg het Gelderse Rheden op 4 juni te maken met een tornado. Op 9 augustus trok een windhoos over Amsterdam. Een dag later kreeg ons land te maken met een officiële zomerstorm. Hevige windstoten teisterden kampeerders en het dak van het AZ-stadion stortte deels in.