Zomer is begonnen

Het is zomer in Nederland. Op vrijdag om 17.54 uur stond de zon op zijn noordelijkste punt aan de hemel, loodrecht boven de Kreeftskeerkring, het dichtst bij ons. Dat is het begin van onze astronomische zomer. Voor het zuidelijk halfrond is het juist het begin van de winter.

De Kreeftskeerkring is een denkbeeldige baan rond de aarde. Die loopt onder meer door Mexico, Noord-Afrika, het Arabisch Schiereiland, Zuid-Azië en Taiwan. Wanneer de zon boven die plek staat, hebben we de langste dag en de kortste nacht van het jaar. De zon kwam vrijdagochtend om 5.20 uur op en gaat pas om 22.04 uur onder. Dit heet ook de zonnewende. Hierna keert de zon zich langzaam van ons af en worden de dagen steeds een beetje korter.

De astronomische zomer duurt tot 23 september. Op die dag, om 09.50 uur Nederlandse tijd, steekt de zon de evenaar over richting het zuiden. Dan duren dag en nacht even lang en begint de astronomische herfst. Op 22 december om 05.19 uur begint de astronomische winter.

Voor meteorologen is de zomer overigens al op 1 juni begonnen.