Zomer in binnenland steeds droger en aan de kust natter

In het binnenland van Nederland zijn de zomers sinds 1950 droger geworden. Voor het kustgebied geldt dit juist niet. Dat blijkt uit onderzoek van het KNMI en de Universiteit Utrecht, schrijft NRC.

De trend zal in de toekomst doorzetten, verwachten de onderzoekers. Getroffen sectoren, zoals landbouw en natuur, zullen "moeten leren omgaan met deze toename van zomerse droogtes in Nederland", schrijven ze aan het eind van hun artikel, dat binnenkort wordt gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Research Letters.

De studie geeft een belangrijke verfijning van de trend voor heel Nederland. Tot nu berichtte het KNMI alleen over die landelijke trend. En die laat zien dat, gemiddeld over heel Nederland, de zomers de afgelopen eeuw ietsje natter zijn geworden. En voor de andere seizoenen is deze 'vernattingstrend' nog een stuk sterker. Tussen 1910 en 2013 is de gemiddelde hoeveelheid neerslag die in een jaar in Nederland valt, met ruim een kwart toegenomen, schreef het KNMI in 2014 in haar laatste klimaatscenario’s. Maar inzoomend op de zomer is er een duidelijk verschil tussen de trend in het kustgebied en in het binnenland, zo blijkt nu.