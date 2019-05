„Zomer droger, zonniger en warmer”

De zomer van 2019 wordt waarschijnlijk droger, zonniger en warmer dan normaal. Dat voorspelt weerbureau Weeronline. Er worden lange periodes van rustig zomerweer verwacht met veel ruimte voor de zon.

De gemiddelde temperatuur in de zomermaanden komt volgens de meeste berekeningen uit rond 18 graden. Normaal is dat 17 graden. Vorig jaar was het de warmste zomer ooit gemeten met gemiddeld 18,9 graden in De Bilt.

Hogedrukgebieden zullen volgens Weeronline in de komende zomer overheersen. Dit levert veel zonneschijn op en daardoor is het vaak warmer dan normaal. De positie van de hogedrukgebieden is bepalend voor de windrichting en daarmee ook voor de temperatuur.

In juni zijn er mogelijk vooral oosten- tot zuidoostenwinden. Daarmee wordt regelmatig zomerse warmte aangevoerd. Vooral in het binnenland ontstaan daardoor soms stevige regen- en onweersbuien. In juli en augustus is de kans groter op westen- tot zuidwestenwinden. Dat zorgt voor warme dagen in het binnenland, terwijl de kustprovincies vrij normale temperaturen hebben.