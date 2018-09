Zoeven over eerste plastic fietspad in Zwolle

Een 30 meter lang fietspad van gerecycled plastic. Sinds dinsdag kunnen fietsers deze nieuwe toepassing in Zwolle ervaren. Volgens de bedenkers is het plastic fietspad „een wereldprimeur.”

Gedeputeerde Bert Boerman fietst op verzoek van enkele journalisten nogmaals over de strook van 30 meter. Enkele bewoners van de Deventerstraatweg in Zwolle staan voor hun huizen nieuwsgierig te kijken naar een groep in oranje hesjes gestoken bestuurders die de gedeputeerde volgen.

Geheim

De panden van de hesjes wapperen net als de vlaggen langs de strook door de wind. De op het oog niets anders dan een nieuwe strook fietspad blijkt van dichtbij er toch anders uit te zien. Om de zoveel meter bevinden er zich waterdoorlatende richels. Het geheim zit juist onder de weg, vertelt Anne Koudstaal van wegenbouwer KWS.

Hij is een van de twee jonge initiatiefnemers voor de weg die geheel van gerecycled plastic is gemaakt. „We waren aan het brainstormen over de problemen die voorkomen bij wegenbouw in steden: wateroverlast, het vaak moeten opbreken van wegen om kabels te leggen, het probleem van plastic afval.”

Dat alles kwam samen in een plan dat in eerste instantie met scepsis ontvangen werd. „Het materiaal zou niet sterk genoeg zijn om wegen mee te bouwen. Maar het kon wel”, zegt hij met een glimlach.

Holle ruimtes

Plastic is geen nieuw materiaal in de wegenbouw. In Vancouver wordt er getest met een mix aan materialen –waaronder plastic– om wegen aan te leggen. Ook in het Australische Engadine wordt de kunststof als een van de grondstoffen in een weg gebruikt, en een Schots bedrijf vervangt een deel van het aan ruwe aardolie onttrokken bitumen in een asfaltweg door plastickorrels.

Het gaat grotendeels om vergelijkbare wegen met dezelfde problemen als de weg in Zwolle. De PlasticRoad die dinsdag feestelijk onthuld werd, fungeert behalve als een weg ook als waterberging en heeft holle ruimtes voor kabels. „Deze strook van 30 meter kan evenveel water opslaan als 200 regentonnen”, aldus Koudstaal.

Gedeputeerde Boerman (ChristenUnie) is blij dat twee bedrijven met Overijsselse wortels (KWS en Wavin) samen met Total voor Zwolle gekozen hebben. „We staan voor een enorme vervangingsopgave”, zegt Boerman over de vele kilometers aan wegen en fietspaden die verouderd zijn. „Bovendien jagen we in deze provincie graag innovatie aan. Daarom wilden we graag de eerste klant zijn.”

Het fietspad ligt nabij het station in de spoorwijk Assendorp in Zwolle. Bij forse regenval ontstaan er problemen. De wijk kent geen waterberging en de riolering kan het niet altijd allemaal aan. Vandaar dat men hier wil onderzoeken of de plastic weg goed als waterberging functioneert. De droogte van de afgelopen maanden bracht de bouwers op het idee dat het opgeslagen water onder de weg daarin wellicht een rol kan spelen.

Goedkoper

De komende maanden moet blijken hoe het fietspad functioneert. Het proefvak is nu nog veel duurder dan een asfaltweg, maar Koudstaal verwacht dat plastic wegen op den duur goedkoper zijn. „Een asfaltweg is tien keer zwaarder. Je hoeft dus veel minder te transporteren om een weg van plastic aan te leggen.” En is er iets in de weg kapot, dan vervang je een element.

Het goede voorbeeld van Zwolle doet volgen. Giethoorn is de tweede plaats in Nederland waar een plastic fietspad komt. „We hebben gekozen voor Giethoorn voor de tweede test vanwege de veenachtige ondergrond”, verduidelijkt gedeputeerde Boerman. De initiatiefnemers van het project lieten weten dat het fietspad in Giethoorn in november wordt aangelegd.