Zoetermeerse nachtclub mogelijk weer beschoten

De politie doet onderzoek naar een mogelijk schietincident bij Club Cobra in het Stadshart van Zoetermeer. Afgelopen nacht en ochtend kwamen meerdere meldingen binnen van harde knallen. In eerste instantie leek het niet te gaan om schoten, maar de politie wil er nu toch het fijne van weten. Het onderzoek wordt gedaan door de recherche en forensisch specialisten met een explosievenhond.

De club is al verschillende keren doelwit geweest van schutters. Zo moest Cobra in februari van de burgemeester een jaar lang dicht, nadat het pand was beschoten met een machinegeweer. De kogels werden afgevuurd over de rails van de RandstadRail en over de openbare weg. Na bezwaren mocht de club in augustus alweer open.

Ook in december vorig jaar werd het pand beschoten. Toen volgde twee weken sluiting.