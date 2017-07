Zoetermeer voor strafrechter in uitstoot-zaak

De gemeente Zoetermeer kan strafrechtelijk vervolgd worden voor de te hoge uitstoot van de kankerverwekkende stof ethyleenoxide door het bedrijf Sterigenics. Dat Amerikaanse bedrijf, tegenwoordig opererend onder de naam Deross Holding en nu ook niet meer gevestigd in Zoetermeer, stootte tussen 2004 en 2009 te veel van de kankerverwekkende stof uit. De gemeente was daarvan op de hoogte, maar greep niet in.

De gemeente betoogde dinsdag tijdens de zogeheten regiezitting in de rechtbank Den Haag dat er geen reden is om Zoetermeer strafrechtelijk te vervolgen. „Het wel of niet handhaven is een exclusieve bestuurstaak en hoort dus niet thuis bij de strafrechter”, aldus advocaat Leo Hendriks namens de gemeente.

De rechter ging daar echter niet in mee. De gemeente moet zich begin volgend jaar verantwoorden tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak.