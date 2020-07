Zoetermeer richt actiecomité op voor meer geld van overheid

De voltallige gemeenteraad van Zoetermeer gaat onderzoeken of het met andere gemeenten meer geld kan eisen van de rijksoverheid. De raad heeft maandagavond een actiecomité ingesteld dat zich hierover moet gaan buigen en moet gaan bekijken of bij de andere gemeenteraden ook actiebereidheid is.

Volgens de gemeenteraad is het financiële tekort in Zoetermeer opgelopen tot 17,5 miljoen en de vrees is dat dit tekort voor de coronacrisis alleen maar hoger zal worden. De gemeente heeft de afgelopen periode al veel moeten bezuinigen. De leden van de gemeenteraad vinden nu dat het genoeg is geweest. „We zijn niet lid van de gemeenteraad geworden om de stad kapot te bezuinigen”, stellen zij.

Door de coronacrisis kampen veel gemeenten met financiële problemen. Begin deze maand heeft een aantal wethouders van verschillende gemeenten al actie gevoerd in Den Haag. Zoetermeer vindt echter dat er nog meer actie nodig is, om de overheid te bewegen met geld over de brug te komen.