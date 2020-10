Zoetermeer onderzoekt stappen tegen organisatoren illegaal feest

De gemeente Zoetermeer zoekt de komende dagen uit welke stappen gezet kunnen worden tegen de twee organisatoren van een illegaal feest in de stad. Bij het feest waren in de nacht van zaterdag op zondag honderden mensen aanwezig.

„Onze juridische experts gaan zich buigen over het politierapport, zij gaan kijken wat wij kunnen doen”, aldus een woordvoerder van de gemeente. „Wij willen in lijn met het landelijke beleid hard optreden tegen illegale feesten. We willen er zeker wat mee doen, maar het is nog uitzoeken wat we kunnen doen.”

De politie heeft alleen de namen van de organisatoren genoteerd, omdat er te veel mensen aanwezig waren om alle namen op te schrijven. Het feest vond plaats in een lege ruimte van een bedrijfspand op de Bredewater. Na een melding stopte de politie het feest rond 00.30 uur.