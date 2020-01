Zoektocht Tanja Groen: graf was in 1993 vers gedolven

Het graf op een kerkhof in Maastricht waarin de politie woensdag zoekt naar mogelijke stoffelijke resten van Tanja Groen, was op het moment van haar verdwijnen op 31 augustus 1993 vers gedolven. Op 1 september werd het graf gebruikt bij de begrafenis van een overledene. Dat zei de woordvoerder van het Openbaar Ministerie woensdag.

Het kerkhof in Heugem bij Maastricht lag op de weg waarlangs de 18-jarige studente Tanja Groen mogelijk terugkeerde vanuit Maastricht naar haar kamer in het dorp Gronsveld, aldus de woordvoerder.

Onder meer twee archeologen en forensisch specialisten van het NFI zijn bezig met het openen van het graf. Over het graf is een witte tent neergezet.

Mochten er naast de stoffelijke resten van de overleden man in het graf nog andere stoffelijke resten worden gevonden, dan gaan die naar het NFI. Daarna kan het nog weken duren voor duidelijk is of de stoffelijke resten van Tanja Groen zijn.

Het is ook mogelijk dat eventuele gevonden stoffelijke resten van een al eerder begraven persoon zijn, wiens graf werd geruimd voordat op 1 september 1993 de overleden man ter aarde werd besteld. Volgens de woordvoerder komt het in Limburg vaker voor dat een graf wordt hergebruikt en de eerdere resten achterblijven.