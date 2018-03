Zoektocht naar verdwenen mannen levert niks op

Een zoektocht van de politie maandag in Liessel naar twee mannen die sinds 1974 worden vermist heeft niks opgeleverd. De politie heeft dat maandagavond bekendgemaakt. De politie zocht maandag met sonarapparatuur in De Brink, een grote diepe plas in de Brabantse plaats. Nieuwe informatie was aanleiding voor de zoektocht.

In 1974 verdwenen de vrienden Hans Martens (20) en Piet Hölskens (21) na een avond stappen in Deurne. Ze vertrokken daar in een rode Fiat. De verdwijning is altijd een raadsel gebleven en ook hun auto is nooit gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrienden door een misdrijf om het leven zijn gekomen.

Het politieonderzoek naar de zaak was afgesloten. De zaak is verjaard. Nabestaanden hebben echter een recherchebureau ingeschakeld dat eind vorig jaar nieuwe informatie ontdekte. „De informatie was nieuw en heel concreet. Voor ons reden om nader onderzoek te doen. Uiteindelijk hebben wij begin 2018 besloten om te gaan zoeken in De Brink in Liessel”, zei een specialist van de politie maandag.

De zoektocht was gericht op het vinden van de auto van de vrienden. „Helaas hebben we die niet gevonden”, zegt een politiewoordvoerder. De politie kijkt nog of er resultaten zijn die mogelijkheden bieden voor verder onderzoek. Of en op welke manier dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

De nabestaanden zijn maandag een groot deel van de dag aanwezig geweest bij de zoekactie. „Vandaag was voor ons een hele spannende dag en we vinden het jammer dat er niets is gevonden. Toch blijven wij de hoop houden dat er zelfs na 44 jaar een einde komt aan alle onzekerheid over het lot van Piet en Hans”, laten ze weten in een verklaring van de politie.