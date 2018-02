Zoektocht naar verdronken matroos in Moerdijk

De politie is vrijdag in de haven van Moerdijk op zoek naar een Roemeense matroos die donderdag vermoedelijk van een schip in het water is gevallen. De matroos was bezig met schoonmaakwerk op het dek van het Nederlandse schip en is toen verdwenen. De politie gaat uit van een ongeval.

Donderdag was er al een reddingsoperatie geweest, maar die leverde niets op. De politie heeft de zoektocht vrijdag overgenomen. De hoop dat de matroos nog leeft, is opgegeven en de reddingsoperatie is een bergingsoperatie geworden, aldus een woordvoerder.

De politie zoekt onder andere met sonarapparatuur. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is ingeschakeld. Het schip moet vanwege het onderzoek voorlopig in de haven blijven.