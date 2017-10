Zoektocht naar Utrechtse leverde niets op

De zoektocht naar de vermiste 25-jarige Anne Faber uit Utrecht rond Paleis Soestdijk en nabij de Hilversumsestraatweg in Baarn heeft maandag nog niets opgeleverd. De zoekactie was op touw gezet door haar familie maar de politie zocht mee en bood ondersteuning, zei een woordvoerster.

De vrouw vertrok vrijdagavond op de fiets uit Utrecht voor een lange fietstocht. Haar vriend sloeg alarm toen hij geen contact meer met haar kreeg. Zondag zocht de politie al in Baarn, waar Anne vrijdag 18.50 uur nog een selfie maakte en naar haar vriend stuurde. Uit onderzoek blijkt dat deze foto genomen is op de hoek van de Amsterdamsestraatweg met de Hilversumsestraatweg in Baarn.

Sindsdien is niets meer van haar vernomen.