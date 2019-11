Zoektocht naar onbekende foto’s WO2

In alle provincies start deze week een campagne om nog onbekende foto’s uit de periode van de Tweede Wereldoorlog boven water te halen. De zoektocht mondt in maart volgend jaar uit in een landelijke tentoonstelling van de honderd meest bijzondere foto’s van de bezetting en de bevrijding in Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen.

Het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, heeft het project bedacht in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid. Volgens het instituut moeten er nog veel onbekende foto’s zijn, aangezien fotograferen in Nederland in de jaren veertig van de vorige eeuw al heel populair was. Zowel historische verenigingen en archieven als musea en particulieren wordt daarom gevraagd in dozen met oude kiekjes te duiken.

De commissarissen van de Koning hebben hun eigen favoriete foto al uitgekozen en laten die deze week zien bij de aftrap van de campagne in hun eigen provincie. De Utrechtse Hans Oosters bijvoorbeeld heeft gekozen voor een plaatje van het kapotgeschoten Rhenen in 1940. Rhenen raakte zwaar beschadigd bij de strijd op de Grebbeberg. „Tegenwoordig communiceren we meer en meer in beelden. Heel erg van nu dus om de geschiedenis van de oorlog in beeld te vertellen”, aldus de Utrechtse commissaris.

Elke provincie toont in januari volgend jaar de vijftig meest aansprekende foto’s uit het eigen gebied. Een burgerforum kiest uit al die foto’s weer honderd afbeeldingen voor de landelijke expositie, die vanaf 31 maart in een museum en op internet is te zien.