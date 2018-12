Zoektocht naar mogelijk zinkend zeilschip

De kustwacht zoekt donderdagavond al uren met groot materieel op de Noordzee naar een mogelijk gezonken zeiljacht. Om ongeveer 18.30 uur kwam er een melding van een zinkend schip ter hoogte van Ouddorp (ZH). Er zouden vijf mensen aan boord zijn. Even voor 21.30 uur liet de kustwacht weten nog niets te hebben aangetroffen.

Al snel na de melding werd de verbinding verbroken en was het niet meer mogelijk deze te herstellen. „Omdat de positie een gegiste positie is en er geen contact meer was te verkrijgen met het schip is het zoekgebied uitgebreid. Dit gebied wordt tot in de uithoeken doorzocht”, stelt de organisatie.

De kustwacht heeft twee helikopters en vier reddingsboten ingezet. Ook de reddingsboot van de Neeltje Jans is ingezet samen met een vissersschip en een vrachtschip.