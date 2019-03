Zoektocht naar mogelijk ontvoerde vrouw

De politie is met alle beschikbare eenheden in Roosendaal en omgeving op zoek naar een bestelauto. Daarin zou een vrouw zitten die vrijdagmorgen mogelijk tegen haar wil is meegenomen vanuit Roosendaal. Verschillende getuigen hadden dat onafhankelijk van elkaar gemeld bij de politie.

Voorlopig houdt de politie overal rekening mee, ook dat het gaat om een incident in de relationele sfeer. Het is nog onbekend wie de bestuurder is van de witte bestelauto. De politie probeerde nog met een helikopter te zoeken, maar daarvoor was het weer niet goed genoeg.