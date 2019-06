Zoektocht naar Katwijkse zonder resultaat

De zoektocht naar de 33-jarige Anja Schaap maandag in de omgeving van haar huis in Katwijk heeft niets opgeleverd. Samen met de brandweer zocht de politie onder meer in sloten.

De zoektocht gaat door. ’‘We gaan onder meer camerabeelden bekijken en met getuigen praten.’’, aldus een politiewoordvoerder.

Anja Schaap verliet in de nacht van dinsdag op woensdag om ongeveer 01.00 uur café In den Blauwen Bock aan de Badstraat en daarna verdween ze van de radar. Ze kwam nooit thuis aan. Vrijdag werd op een weg tussen het café en haar huis haar tas met al haar bezittingen in een sloot gevonden. Een zoektocht met ruim zestig mensen zaterdag leverde ook niets op.