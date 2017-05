Zoektocht naar gesneuvelde vliegenier in Drents weiland

De Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht is dinsdagochtend bij het Drentse Ruinerwold begonnen met zoeken naar de overblijfselen van Philip John Greenmon, de staartschutter van een gecrashte Halifax die daar volgens een ooggetuige ligt begraven. De zoektocht leverde vooralsnog niets op. De BIDKL zocht vandaag verder.

Op 29 december 1943 crashte de Halifax in Zuidwest-Drenthe. Alle zeven inzittenden kwamen om. Op weg naar Berlijn schoot een Duitse jager de bommenwerper uit de lucht. Na de crash vloog het toestel in brand. De bom van 2000 pond die aan boord was, ontplofte, net als veel munitie.

Jan Postma (92) uit Alphen aan den Rijn weet zeker dat sergeant Philip John Greenmon ligt begraven in een weiland nabij zijn ouderlijk huis in Ruinerwold. De toen 18-jarige Postma begroef de 21-jarige vliegenier namelijk in opdracht van de Duitsers.

De Duitsers slaagden erin vier verkoolde lijken te identificeren, bij twee lichamen lukte dat niet. Op de begraafplaats in Ruinerwold liggen zes graven. Vier met een naam, twee zijn blanco. Het zevende slachtoffer, vermoedelijk staartschutter Philip John Greenmon, is vermist.

Staartstuk

De Duitsers troffen het lichaam van Greenmon aan in het staartstuk van de bommenwerper. Ook Jan Postma rondstruinde bij het wrak, zag hem zitten. Het staartstuk lag tientallen meters bij de rest van het wrak vandaan. De staartschutter zat nog vastgesnoerd in zijn stoel. Dood, maar niet verbrand. De Duitsers die de overige bemanningsleden al hadden geborgen, wilden niet nog een lijk afvoeren. Ze legden het lichaam in de krater die de crash had veroorzaakt. Postma moest het gat dichtgooien.

Het verhaal raakte na de oorlog in de vergetelheid. Jan Postma trouwde en ging wonen in Alphen aan den Rijn. Op zijn 90e jaar kocht hij een iPad. Postma voerde via Google wat zoektermen in over de crash in zijn geboortedorp. Alle foto’s van de inzittenden kwamen in beeld. „Die man heb ik begraven”, zei Postma tegen zijn dochter Renske. Hij wees op de vermiste staartschutter Philip John Greenmon.

Postma is ervan overtuigd dat Greenmon in het weiland ligt. Het dode gezicht van de 21-jarige sergeant staat hem nog helder voor de geest. Experts zeggen dat het ook om een van de andere twee bemanningsleden kan gaan. Op de begraafplaats in Ruinerwold liggen immers nog twee niet-geïdentificeerde mannen.

Niet aanwezig

Postma was zelf dinsdag niet bij de graafwerkzaamheden. Hij is te broos om de lange reis naar zijn geboortegrond te maken.

Zijn dochter Renske Postma (53) was er wel, net als Paul Skelly, zoon van de echtgenote van de omgekomen sergeant Greenmon. Zijn moeder Vera trouwde na het sneuvelen van Greenmon voor de tweede keer. Uit dit huwelijk werd Paul geboren.

Renske Postma kwam in 2012 via Facebook in contact met Skelly. Toen ze aan Skelly vertelde waar haar vader Greenmon had begraven, schakelde Paul het Britse leger in. Die nam weer contact op met de Nederlandse collega’s.

Het graven riep dinsdag emoties op bij Postma en Skelly. „Ik hoop vurig dat ze Greenmon vinden”, aldus Skelly. „Maar ook als het om een van de twee andere bemanningsleden gaat, ben ik tevreden. Ze verdienen een fatsoenlijk graf met hun naam erop.”