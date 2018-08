In een recreatiegebied in het Noord-Hollandse Zuid-Scharwoude wordt een speciaal dregteam uit Urk ingezet om verder te zoeken naar een vermiste man.

Duikers van de brandweer zochten eerder al tevergeefs naar de mogelijke drenkeling in Geestmerambacht. Daarna werd door het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie een sonar ingezet, maar daarmee is er ook niemand gevonden.

De politie gaat er echter vanuit dat er iemand in het water is en daarom is er een ander team opgeroepen.