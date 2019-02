De politie is op zoek naar een of twee daders van een schietincident maandag in een huis in de Corrie Tendeloostraat in de wijk Rijkerswoerd in Arnhem. Een persoon raakte gewond en is met een ambulance afgevoerd.

Drie scholen in de wijk kregen na het schietincident het advies om de leerlingen binnen te houden, maar dat advies heeft de politie inmiddels ingetrokken. Bij de zoektocht naar de dader (s) zet de politie onder meer een helikopter en een hond in.