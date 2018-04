Zoektocht naar burgemeester Amsterdam begint

De gemeenteraad van Amsterdam heeft ingestemd met het profiel waaraan de nieuwe burgemeester van de hoofdstad moet voldoen. Behalve zaken als een ervaren bestuurder, iemand met humor en relativeringsvermogen, een boegbeeld en belangenbehartiger, spraken meerdere partijen hun voorkeur uit voor een vrouw. Dat laatste werd echter, ondanks een voorstel van BIJ1-raadslid Sylvana Simons, niet in de tekst opgenomen.

PvdA, GroenLinks, D66 en SP zien een vrouwelijke burgemeester ook wel zitten. Ze vonden het alleen te ver gaan dit expliciet op te nemen in de profieltekst, omdat elke partij in de raad zich hierin moet kunnen vinden.

De zoektocht naar een nieuwe burgemeester volgt na het overlijden van Eberhard van der Laan, vorig jaar oktober. Op dit moment neemt Jozias van Aartsen zijn post tot de zomer waar.

Commissaris van de Koning van Noord-Holland, Johan Remkes, zei tijdens de vergadering dat hij op 5 juli een nieuwe burgemeester wil installeren. „Ik zal als commissaris vanuit mijn genderneutrale instelling goed letten op wat er in de profielschets is opgenomen en in het bijzonder testen op humor.” Hij drukte de raad ook op het hart de procedure vertrouwelijk te houden. Volgens hem kan het lekken van informatie over kandidaten strafrechtelijke gevolgen hebben.

De naam die tot nu toe veel wordt genoemd, is die van voormalig GroenLinkspolitica Femke Halsema. Niet iedereen ziet dit overigens zitten, want er is ook een petitie tegen haar komst opgesteld onder de titel ‘Houd Halsema uit de Stopera’. Bijna zevenduizend mensen hebben dit tot nu toe ondertekend.

Een plan om tot een gekozen burgemeester te komen van de beweging Meer Democratie ging eerder al van tafel. Wel konden de Amsterdammers via een speciale website hun wensen uiten.