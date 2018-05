Zoektocht naar asielzoeker in zwemplas hervat

Hulpverleners zoeken dinsdag verder naar een jongeman, die maandag verdween in recreatieplas Hilgelo in Winterswijk. Volgens de politie gaat het om een jonge asielzoeker, die met een groep uit een naburig asielzoekerscentrum aan het water was. De jongeman sprong van een vlot en kwam niet meer boven. Vanwege de zoektocht is Hilgelo dinsdag gesloten.

Hilgelo is een voormalige zandwinlocatie. Die plassen zijn erg diep en koud en hebben vaak onderstromen. Of de drenkeling in zo’n onderstroom terecht is gekomen was dinsdag nog niet bekend.

Maandag is al tot aan het invallen van de duisternis gezocht met een sonarboot, een dregboot, duikteams en drones. De politie heeft het recreatiegebied in de nacht van maandag op dinsdag bewaakt.