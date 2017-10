Zoektocht naar Anne Faber hervat

De zoektocht van de politie naar Anne Faber wordt donderdagochtend hervat. Woensdag besloot de politie het zoekgebied uit te breiden naar de omgeving van Zeewolde (Flevoland).

De politie deed dit op basis van „nieuwe onderzoeksinformatie” maar deed daar verder geen mededelingen over. De verdachte in de zaak, Michael P., heeft in Zeewolde gewoond. Het terrein in Zeewolde waar onderzoek wordt gedaan, rondom de Flediteweg in de buurt van golfresort Zeewolde, werd woensdag afgezet met hekken en bewaakt door de ME.

Er wordt ook gezocht in de omgeving van de forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder, de plek waar de verdachte verbleef voordat hij werd opgepakt. De 27-jarige P. wordt donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris, die bepaalt of hij vast moet blijven zitten. Eerder werd hij veroordeeld voor de verkrachting van twee meisjes van zestien en zeventien jaar, afpersing, (poging tot) diefstal met geweld en verboden wapenbezit.

De 25-jarige Faber uit Utrecht is spoorloos sinds 29 september. Ze verdween tijdens een fietstocht.