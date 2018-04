Zoektocht in Starnmeer naar vermist persoon

De politie is dinsdag in het Noord-Hollandse Starnmeer (gemeente Alkmaar) begonnen met een nieuwe zoekactie naar een vermiste man of vrouw die mogelijk slachtoffer is geworden van een misdrijf. De speurtocht heeft te maken met het onderzoek naar de Hagenaar Gerard P., de man die verdacht wordt van het doden van zijn vriendin Maria de Jesus dos Santos Consalves (48).

Hij wordt verdacht van nog een moord, bleek vorige week in een niet-inhoudelijke zitting in de Haagse rechtbank. Het zou gaan om iemand die al jaren wordt vermist, maar het Openbaar Ministerie in Den Haag wil daarover niets zeggen.

De 44-jarige Hagenaar zit vast op verdenking van het doden van zijn 48-jarige Portugese vriendin en het wegmaken van haar lichaam vorig jaar augustus. Haar lichaam werd in november na wekenlang zoeken aangetroffen in het water bij Starnmeer. Het stoffelijk overschot zat in een koffer die was verzwaard met beton.