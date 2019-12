Zoektocht in IJssel naar vermiste vrouw

De politie gaat vrijdagmiddag in en rond de IJssel bij het Gelderse Westervoort zoeken naar een 29-jarige vrouw, die sinds woensdag wordt vermist. De politie zet daarvoor duikers en speciale apparatuur in.

De Westervoortse is volgens haar familie sinds woensdagavond verdwenen. Donderdag heeft de politie met een warmtebeeldcamera, een drone, een helikopter en speurhonden naar haar gezocht. Ook een particulier reddingshondenteam uit Duiven is ingezet. Omdat de politie zich „ernstige zorgen” maakt, is ook een oproep aan het publiek gedaan om naar de vrouw uit te kijken.