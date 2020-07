Zoektocht IJsselmeer naar lichaam overboord geslagen man hervat

Op het IJsselmeer is de zoektocht hervat naar het lichaam van de man die donderdag overboord sloeg van een zeiljacht. „Er wordt opnieuw met sonar gezocht in het gebied”, meldt de politie in Friesland.

Het slachtoffer viel na een klap van de giek in het water, op ongeveer een kilometer van de Breezanddijk op de Afsluitdijk. De identiteit van de man is niet bekendgemaakt.

Een eerdere zoekactie met een helikopter, een vliegtuig en schepen van de kustwacht en de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) bleef zonder resultaat.