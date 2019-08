De zoektocht op de Waal bij Ochten naar een man die woensdagavond tijdens het zwemmen verdween, wordt donderdagmiddag voortgezet. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen gaat speuren met sonarboten. Daarbij wordt waarschijnlijk ook stroomafwaarts gezocht, aldus een woordvoerster van de politie. Zij zei eerder dat de zoektocht was gestaakt.

Woensdagavond was al naar de drenkeling gezocht met een helikopter en door een team dat is gespecialiseerd in zoeken in het donker. Ook is er gedregd.