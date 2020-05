Zoeken naar watersporters gestaakt, zeker een persoon vermist

Zeker een persoon is nog vermist, nadat er eerder op de avond een groep watersporters in problemen was gekomen bij het Noordelijk Havenhoofd bij Scheveningen. Mogelijk zijn twee anderen ook nog vermist. Zeven mensen zijn uit het water gered; sommigen konden op eigen kracht uit het water komen, anderen zijn geholpen door reddingsdiensten. Dat zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden, even na 23.00 uur op het strand van Scheveningen.

Zowel op water als op de wal is gezocht naar de ene persoon van wie het zeker is dat deze nog vermist wordt. Hulpdiensten hebben contact met de familie van deze persoon.

Rond 19.00 uur kwamen de eerste meldingen over een groep watersporters in nood. Wat voor soort watersporters het waren is onduidelijk en ook over de samenstelling en de grote van de groep kan de woordvoerder niets precies zeggen.

Twee van de mensen die uit het water zijn gehaald zijn eerder op de avond overleden, een is naar een ziekenhuis gebracht.

De zoekactie is even na 23.00 uur gestopt, dinsdag bij zonsopgang gaan de hulpdiensten weer verder.