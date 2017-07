Met boten en helikopters is vrijdagmiddag bij Katwijk gezocht naar een vermiste zwemmer, maar die is niet aangetroffen. Vanaf de uitkijkpost van de plaatselijke reddingsbrigade was een zwemmer gezien die meteen daarna niet meer te vinden was. Hulpdiensten besloten daarom te gaan zoeken.

Met enkele boten en twee helikopters is een gebied van 4 kilometer strand en 1,5 kilometer de zee op gezocht.

Tijdens de zoektocht was het verboden om te zwemmen voor de kust van Katwijk.