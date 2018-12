Zoeken naar Sabrina Oosterbeek levert niks op

De zoektocht naar het lichaam van Sabrina Oosterbeek in Amsterdam-Zuidoost heeft niks opgeleverd. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De politie zocht donderdag in de Gaasperplas. Op deze plek is al vaker onderzoek gedaan.

De Amsterdamse wordt vermist sinds maart 2017 en is volgens justitie vermoedelijk om het leven gebracht door Sjonny W. Die wordt ook verdacht van de moord op de 30-jarige Roemeense Mirela Mos (2004) en van de moord op de 26-jarige Monique Roossien (2003).

Het OM kon verder geen details geven over de nieuwe zoektocht.