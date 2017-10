Zoeken naar Anne Faber in omgeving Zeewolde

De zoektocht van de politie naar Anne Faber is donderdagochtend hervat. Woensdag besloot de politie het zoekgebied uit te breiden naar de omgeving van Zeewolde (Flevoland). De politie zoekt nu vooral in het gebied rondom de kruising Groenewoudse Weg/Spiekweg. Op die plek staan ME-busjes. Agenten doorzoeken het terrein. Volgens de politie is besloten daar te zoeken op basis van informatie die de afgelopen nacht is verzameld. Om welke informatie het gaat, is niet duidelijk.

De verdachte in de zaak, Michael P., heeft in Zeewolde gewoond. Woensdag is met speurhonden en een politiehelikopter gezocht in het gebied rondom de Flediteweg in de buurt van het golfresort Zeewolde.

De rechter-commissaris beslist donderdag in de loop van de middag of de verdachte in de zaak Anne Faber vast blijft zitten.