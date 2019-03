Zoekacties verdwijningszaak zonder resultaat

Zoekacties van de politie in het onderzoek naar de verdwijning van Herman Ploegstra op twee plekken in de omgeving van het Zeeuwse IJzendijke hebben niets opgeleverd. In een bos werd wel een kledingstuk gevonden, maar dat was volgens zijn geraadpleegde familie niet van de sinds 2010 vermiste man.

Behalve in het bos werd ook gezocht in de tuin van een hotel, maar ook dat leverde niets op, meldde de politie woensdag. De zoekacties werden dinsdag gehouden, waarbij onder meer gebruik werd gemaakt van een grondradar, een drone en speurhonden.

Ploegstra was 35 jaar toen hij in oktober 2010 verdween. Het enige dat destijds van hem werd teruggevonden was zijn auto, een BMW X5.

De politie heropende het dossier van Ploegstra vorig jaar juni. In september werden 46 getuigen gehoord in de zaak. Dat leverde nieuwe tips op.