Zoekacties naar smokkelwaar twee gevangenissen

In de penitentiaire inrichtingen in Zutphen (Overijssel) en Grave (Noord-Brabant) zijn donderdag grote zoekacties gaande naar smokkelwaar. Dat heeft een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid donderdag gezegd.

De zoekactie in Grave is woensdag al begonnen en duurt nog voort. De actie in Zutphen begon op donderdagochtend. Het is onbekend hoe lang zulke acties duren. „Ga er maar vanuit dat de gevangenis ondersteboven wordt gekeerd”, aldus de woordvoerster.

De zoekactie wordt uitgevoerd door medewerkers van de Dienst Vervoer & Ondersteuning, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Zij zijn gespecialiseerd in dit soort werk. Gezocht wordt naar allerlei soorten smokkelwaar, zoals drugs en telefoons. Dit soort zoekacties vindt steeds vaker plaats, aldus de woordvoerster, „in de strijd tegen dit soort smokkelwaar”.

Bezoekers die zaken binnensmokkelen zijn strafbaar sinds er op 1 november een nieuwe wet van kracht is. Ook als het gaat om spullen die buiten de gevangenis gewoon legaal zijn, zoals tablets. „Op smokkel staat maximaal zes maanden”, aldus de zegsvrouw.

De zoekacties worden gedaan omdat er aanwijzingen waren dat er iets niet in de haak was. Of er bij de doorzoekingen zaken gevonden zijn of mensen zijn aangehouden, is niet bekend.

Eerder dit jaar verschenen er videobeelden van gevangenen die in de cel feestjes bouwden met binnengesmokkelde drugs.