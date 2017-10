Zoekactie Zeewolde gestaakt wegens duisternis

De zoekactie in Zeewolde naar de vermiste Anne Faber is wegens de duisternis stopgezet. Er is tijdens de zoektocht niets gevonden, zo meldde een woordvoerder van de politie. De zoektocht wordt donderdag hervat.

Eerder op woensdag besloot de politie het zoekgebied waarin wordt gezocht naar Faber uit te breiden naar de omgeving van Zeewolde (Flevoland). Dat deed de politie op basis van „nieuwe onderzoeksinformatie”. De verdachte in de zaak Michael P. heeft in Zeewolde gewoond.

Er is met speurhonden en een politiehelikopter gezocht in het gebied rondom de Flediteweg in de buurt van het golfresort Zeewolde. Het zoekgebied daar is afgezet met hekken en wordt bewaakt door de ME.

In Soest is woensdag tot ongeveer 17.00 uur door de ME, Defensie, politie en vrijwilligers gezocht in de bossen bij Landgoed Pijnenburg in het gebied tussen de Wieksloterweg Oostzijde en de Dolderseweg.