Zoekactie naar vermiste zwemmer bij Katwijk gestaakt

De reddingsdiensten hebben vrijdagavond hun zoekactie naar een vermiste man voor de kust van Katwijk na twee uur gestaakt. Er is niemand aangetroffen, aldus een woordvoerder van de Katwijkse Reddingsbrigade.

Een man die aan het zwemmen was, zag dat een andere man in een mui in de problemen leek. Hij kon veilig naar het strand komen en alarm slaan, aldus Kustwacht Nederland.

„Het kan zijn dat vermiste man op eigen houtje uit zee is gekomen. Niemand is als vermist opgegeven”, aldus de zegsman van de reddingsbrigade.

Meerdere reddingsboten en een helikopter werden ingezet. Ook met waterscooters van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) werd gezocht. In de branding vormden strandgangers een menselijke ketting om de man te vinden.

Volgens de woordvoerder zorgt de mui, die is afgezet met boeien en vlaggen, al een tijdje voor problemen. Meerder mensen zijn de afgelopen dagen daar al uit het water gehaald.