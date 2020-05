Zoekactie naar vermiste watersporters hervat

De zoektocht naar de vermiste watersporters is dinsdagochtend vroeg hervat bij het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen. De kustwacht, politie, brandweer en KNRM zijn op zoek naar mogelijk nog drie vermisten, aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Volgens de woordvoerder is zeker nog één persoon vermist, maar zijn er nog twee anderen in zee gezien. „Het is onduidelijk of deze surfers zelf uit de zee zijn gekomen of niet. Als dat wel het geval is, dan vragen wij deze mensen om contact op te nemen met de politie zodat daar duidelijkheid over is.” De politie heeft contact gehad met familie van de mogelijke vermisten. Een woordvoerster zegt dat er rekening mee wordt gehouden dat er drie mensen vermist zijn. „We gaan nu uit van drie.”

Er ligt een dikke laag schuim op de zee. Een helikopter probeert het schuim weg te blazen zodat de hulpdiensten beter kunnen zoeken. Ook lopen mensen met stokken in zee om te voelen of er mogelijk lichamen liggen.

Een groep watersporters was maandagavond in de problemen gekomen. Twee van de mensen die uit het water zijn gehaald zijn maandagavond overleden, een is naar een ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten hebben maandagavond tot 23.00 uur gezocht en moesten toen de zoekactie staken.