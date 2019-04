Zoekactie naar Marjo Winkens levert niets op

De zoekactie naar het stoffelijk overschot van Marjo Winkens in het Limburgse dorp Beesel heeft geen resultaat opgeleverd, maakte de politie vrijdag bekend. Door publiciteit rond de zoekactie kwamen er wel 25 tips bij de politie binnen.

De toen 17-jarige Marjo Winkens verdween in 1975 na een bezoek aan de Rosakermis in Sittard. Na een betrouwbaar geachte tip begon de politie afgelopen maandag te graven in een bosperceel in Beesel, en in een naastgelegen tuin achter een woning aan de Kerstenbergweg.

De politie vindt het teleurstellend dat de zoekactie geen resultaat had maar is blij met de tips, zei een woordvoerster. De tips worden de komende week onderzocht. Over de inhoud van de tips, kon de woordvoerster niets zeggen.

Het was niet de eerste zoektocht naar het al bijna 44 jaar vermiste meisje. In 2005 werd op een andere locatie in Beesel gezocht na een tip dat daar stoffelijke resten zouden liggen. Een jaar later werd de stortplaats in Spaubeek onderzocht. In beide gevallen werden geen sporen van het vermiste meisje gevonden.

Marjo Winkens miste in de nacht van 1 op 2 september 1975 de laatste bus vanuit Sittard naar haar woonplaats Schimmert. Van de moeder van haar vriendin leende ze een brommer. Die werd later teruggevonden bij Spaubeek, ergens tussen Sittard en Schimmert. Niet veel later werden haar helm, handtasje en jas teruggevonden in Beesel, meer dan 70 kilometer noordelijker.