Zoekactie naar in Gronau ontsnapte Pool

De Nederlandse en de Duitse politie zijn een zoekactie gestart naar een 48-jarige Pool die woensdagochtend vroeg wist te ontsnappen uit een politiebureau net over de grens in het Duitse Gronau. Die was een dag eerder opgepakt in de buurt van de Duitse stad na een wilde achtervolging. Tijdens die rit ontstond voor circa 13.000 euro schade, onder meer door een botsing met een busje. De man reed in een auto die hij in Nederland had gestolen. De politie ging achter hem aan omdat hij ervandoor ging tijdens een controle door de Duitse douane.

Tegen de man liepen al twee arrestatiebevelen, waarvan één wegens een nog openstaande gevangenisstraf van 670 dagen. De celstraf had hij gekregen omdat hij zich onder meer schuldig had gemaakt aan fraude en diefstal. In de gestolen auto werd inbrekersgereedschap gevonden.