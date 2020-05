Zoekactie naar 'geesteszieke' tbs’er Hendrik M.

De politie is op zoek naar Hendrik M., een tbs’er die eerder al twee keer voor veel opschudding zorgde toen hij zich onttrok aan de behandeling. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan RTL Boulevard na berichtgeving door misdaadblog Misdaadjournalist.nl. Volgens deskundigen was de tbs’er zeer gevaarlijk en ‘geestesziek’. Op zijn strafblad staan gruwelijke feiten, zoals de urenlange verkrachting van een jonge vrouw.

Op vrijdag 8 mei zou M. zich hebben onttrokken aan onbegeleid verlof. Hij was rond 13.00 uur die dag op de fiets vertrokken naar een winkelcentrum in de buurt van de kliniek in Assen, waar hij wordt behandeld. De tbs’er zit op dit moment in een regulier resocialisatietraject, waar het verlof deel van uitmaakt. Aan het einde van de middag bleek dat M. niet terugkeerde en vervolgens startte de kliniek samen met de politie een onderzoek.