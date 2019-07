Twee personen die maandagmiddag van een bootje in het water in Dordrecht zijn gevallen, worden vermist. Dat meldt de brandweer. Verschillende duikteams zijn in de 3e Merwedehaven op zoek naar de drenkelingen. Ook andere hulpdiensten zijn ter plaatse.

Het is nog niet duidelijk waardoor de twee in het water zijn terechtgekomen. De eerste melding kwam rond 15.30 uur binnen.