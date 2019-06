ZOA helpt ruim een miljoen mensen in crisisgebieden

De inkomsten van de christelijke hulporganisatie ZOA namen vorig jaar toe met 9 procent naar 50 miljoen.

Dat blijkt uit het jaarverslag dat de stichting maandag publiceerde.

Directeur Chris Lukkien kijkt terug op een veelbewogen jaar: „De beelden van de cholera-epidemie in Jemen en de verwoestende tsunami op Sulawesi zullen me bijblijven.”

ZOA biedt noodhulp in gevaarlijke gebieden waar maar weinig journalisten komen, zoals Afghanistan, Syrië en Noord-Nigeria. In 2018 kon de organisatie ruim een miljoen slachtoffers van rampen en conflicten helpen.

Lukkien wijst op de toenemende nood in de wereld: „De wereld staat in brand. Aan het begin van 2018 waren 68,5 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht. Wij willen er juist voor deze kwetsbare mensen zijn.” Jemen is een van de crisisgebieden waar ZOA-medewerkers vorig jaar levensreddend werk deden. In het door oorlog verscheurde land kregen ruim 150.000 mensen hulp in de strijd tegen honger en cholera.

ZOA prijst zich gelukkig met een betrokken achterban die ook het afgelopen jaar weer ruim heeft gegeven voor mensen die getroffen zijn door oorlogs-, of natuurgeweld. De inkomsten van ZOA vanuit de Nederlandse achterban en via institutionele donoren kwamen in 2018 uit op 50 miljoen. Dit is een stijging van 9 procent ten opzichte van 2017. De uitgaven kwamen voor 93,4 procent direct ten goede aan de doelstellingen.