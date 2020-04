Zo vierden  RD-lezers Woningsdag

Redactie Koninklijk Huis

Meer dan 150 foto’s stuurden lezers naar de redactie, in de hoop dat hun plaatje een plek krijgt in de krant. Van muziek op straat, spelletjes in de tuin, kinderen in het oranje.

Er kwamen foto’s langs van een familie die vanaf een steiger raambezoek bracht bij oma, van dames die een bingo voor de kerk organiseerden en van een muziekvereniging die het Wilhelmus blaast vanaf de watertoren in Roelofarendsveen. Een bakker mailde dat hij om 2 uur ’s nachts begonnen was om 300 tompoezen te maken en medewerkers van een verzorgingshuis lieten weten dat bewoners vanuit hun kamer met elkaar Koningsdagliederen zongen.

Aan de foto’s te zien was een Koningsdag thuis voor veel gezinnen geen straf. Organiseren scholen en gemeenten geen Koningsspelen of aubade? Dan laten vaders en moeders hun kinderen zaklopen, koekhappen, cupcakes versieren en musiceren voor buurtbewoners. Ouders lieten hun kroost een schommel in elkaar knutselen of een ‘paleis’ van pallets bouwen.

Sommigen vroegen hun foto te plaatsen als verrassing voor een bekende die ze door de coronacrisis al lang niet konden zien. Of iemand te verrassen die de cameralens stiekem had vastgelegd. Als het RD alle beelden de plek had gegeven die ze verdienen, was er een extra uitgave nodig geweest. Daarom maakte de redactie een selectie die een indruk geeft van Woningsdag.

>>rd.nl/woningsdag voor meer foto’s