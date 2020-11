Zo’n 8 miljoen extra om tekorten voedselbanken te voorkomen

Om te voorkomen dat voedselbanken zonder voedsel komen te zitten, trekt het kabinet naar verwachting zo’n 8 miljoen euro uit. Door de coronacrisis zullen veel meer mensen voor hun eten moeten aankloppen bij de voedselbank. Het kabinet stak daarom eerder al geld in de voedselbanken.

Voor de nieuwe impuls doet het kabinet een beroep op een Europees potje tegen armoede.

Het eerdere bedrag van 4 miljoen euro dat het kabinet aan voedselbanken gaf, hoeft niet meer alleen als vangnet gebruikt te worden. Eerst mocht het geld alleen ingezet worden als het eigen ‘calamiteitenfonds’ van de koepelorganisatie Voedselbanken Nederland leeg is. Over hoe het totale bedrag moet worden uitgegeven, gaan staatssecretaris Bas van ’t Wout (Sociale Zaken) en Carola Schouten (Voedselkwaliteit) in gesprek met de organisatie.

De bewindspersonen benadrukken dat het belangrijk is dat voedselbanken „hun belangrijke functie kunnen blijven vervullen in deze moeilijke tijd.” Daarom praat het kabinet ook met Voedselbanken Nederland om eventuele problemen snel in beeld te krijgen. Hiervoor is inmiddels al een speciaal actieteam voor opgericht.

Overigens blijken ook de maatregelen van supermarkten om voedselverspilling tegen te gaan voor problemen te zorgen bij voedselbanken. Zij zorgen dat ze minder voedsel hoeven weg te gooien, maar ook komt minder eten terecht bij de voedselbanken.

De impuls voor voedselbanken kwam er onder meer op initiatief van coalitiepartijen CDA en ChristenUnie, die hierover een voorstel schreven. „Dankzij onze inzet en nota ziet het kabinet eindelijk de noodzaak in om landelijk de voedselbanken te gaan helpen”, zegt CDA-Kamerlid Evert-Jan Slootweg. „Europees geld om de voedselbanken te ondersteunen. Voedselbanken krijgen circa 8 miljoen euro en dat is hard nodig!” Ook ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins is blij dat er een beroep wordt gedaan op het fonds, maar voegt eraan toe: „Onze inzet gaat natuurlijk verder. We gaan voor een land waarin iedereen kan rondkomen. Geen kind hoort in Nederland immers met honger naar bed te gaan, dat is wat telt.”