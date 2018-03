Zo’n 5000 items blijven achter na bankroof

Bij de kluisjesroof in de vestiging van de Rabobank in Oudenbosch hebben de dieven zo’n 5000 items achtergelaten. Volgens de bank gaat het onder meer om sieraden en munten. Ook zijn in de opengebroken safeloketten documenten achtergebleven.

Onder toeziend oog van een notaris zijn de achtergebleven items geïnventariseerd. Volgens de Rabobank wordt het een gigantische klus om de items bij de rechtmatige eigenaren terug te krijgen. De afwikkeling hiervan zal daarom een aantal maanden in beslag nemen.

Gedupeerde klanten krijgen begin volgende week bericht van de bank over de vervolgaanpak.

Het politieonderzoek is inmiddels afgerond. Over de uitkomst van dit onderzoek doet Rabobank geen nadere mededelingen. Gedupeerde klanten hoeven zelf geen aangifte te doen. Dat heeft de bank al gedaan.