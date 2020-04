Zo’n 30 hectare bos en hei verwoest door brand Meinweg

Door een grote brand in Nationaal Park de Meinweg bij Herkenbosch (Limburg) is maandagmiddag tussen de 30 en 35 hectare bos en hei verloren gegaan. De brand brak rond 13.00 uur door nog onbekende oorzaak uit. Rond 18.00 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het nablussen kan nog enige tijd in beslag nemen, aldus de brandweer.

Als gevolg van de brand lag het dorp Herkenbosch onder de rook. Middels een NL Alert werden inwoners opgeroepen ramen en deuren gesloten te houden. Door nablussen kunnen mensen maandagavond nog een tijd hinder van de rook blijven ondervinden, waarschuwt de brandweer.